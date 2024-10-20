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İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklulara Yönelik Baskılar

7 Ekim 2024 tarihinde İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklular büyük baskılara maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 21:46
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklulara Yönelik Baskılar

İsrail Hapishanelerinde Baskı İddiaları

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2024'te Filistinli tutukluların karşılaştığı şiddetli baskıları duyurdu.

Baskılar ve Darbe Olayları

Açıklamalara göre, İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı sistematik toplu intikam politikaları kapsamında hapishanelere büyük baskınlar düzenledi. Bu süreçte tutukluların darbedilerek görüntülenmesi dikkat çekti.

Tanıkların İfadeleri

Ofer Hapishanesi'nden bir tutuklu, 7 Ekim'de hapishanenin tüm bölümlerinde baskınlar yapıldığını, göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ve birçok tutuklunun darbedildiğini açıkladı.

Aynı hapishanedeki bir başka tutuklu ise, son günlerde artan arama ve aşağılamalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Diğer bir grup tutuklu ise Rimon Hapishanesi'nde yaşanan olayları paylaşarak, hapishane güvenlik güçlerinin koğuşlardan tutukluları alarak bahçede edepsiz bir şekilde dövdüğünü belirtti.

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