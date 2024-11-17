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İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutukluların Durumu: İşkence ve İhlaller

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, işkence ve tıbbi ihmal gibi ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:17
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutukluların Durumu: İşkence ve İhlaller

İsrail Hapishanelerinde Ciddi İnsan Hakları İhlalleri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın ortasında bulunan İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde, Filistinli tutukluların fiziksel ve psikolojik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz kaldığı bildirilmektedir.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından yapılan açıklamada, heyetlerine bağlı avukatların Ofer Hapishanesi'nde tutulan 15 Filistinli tutukluyu ziyaret ederek maruz kaldıkları koşulları dinledikleri aktarıldı.

Açıklamada, ismi açıklanmayan bir Filistinli tutuklunun, cezaevi çalışanlarının tutukluları ellerini hücre deliklerinden dışarı çıkarmaya zorladığı ve ardından sert bir şekilde şiddet uygulandığını ifade etti.

İşkencenin Boyutları

Bir tutuklu, "Benimle birlikte alıkonulan tutuklular, hücre deliğine ulaşıp ellerimi çıkarabilmem için beni kaldırmak zorunda kaldılar. Bu tür fiziksel işkenceler, günlük işkencenin en belirgin biçimi haline geldi ve buna çocuk, hasta, yaşlı bütün tutuklular maruz kalıyor" diyerek durumu özetledi.

Cezaevine girmeden önce bacakları ampute edilmiş bir Filistinlinin de, görevliler tarafından darbedildiği ve sahip olduğu fiziksel engeli görmezden gelinerek her gün yatağından inmeye zorlandığı belirtildi. Bu işlem, günde dört kez tekrar edilmektedir.

Kötü Koşullar ve İhlaller

Avukatların görüştüğü diğer Filistinli tutuklular, aç bırakıldıklarını, saat kullanmalarının yasak olduğunu ve bu nedenle zamanı belirleyemediklerini, sabun ve peçete kullanmalarına izin verilmediğini ifade etti. Ayrıca, 10 günde bir sadece 3 dakika duş almalarına izin verildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar ardından, birçok insan hakları kuruluşu, İsrail hapishanelerindeki koşulların kötüleştiğini yineledi. Ciddi ihlaller arasında şiddetli darp, aç bırakılma, cinsel saldırı ve tıbbi ihmal yer almaktadır.

İsrail Hapishanelerindeki Tutuklu Sayısı

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, Gazze'den alıkonulanlar hariç İsrail hapishanelerinde 11 bin 700 Filistinli tutulmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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