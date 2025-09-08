İsrail Hapishanelerinde Filistinlilerin Üçte Biri 'İdari Tutuklu' — 3 bin 500 Kişi Suçlama Olmadan Hapsediliyor

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki yaklaşık üçte bir — yaklaşık 3 bin 500 kişi — 'idari tutukluluk' ile herhangi bir suçlama olmadan tutuluyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 19:07
İsrail Hapishanelerinde Filistinlilerin Üçte Biri 'İdari Tutuklu' — 3 bin 500 Kişi Suçlama Olmadan Hapsediliyor

İsrail Hapishanelerinde Filistinlilerin Üçte Biri 'İdari Tutuklu' — 3 bin 500 Kişi Suçlama Olmadan Hapsediliyor

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaklaşık üçte biri herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin "idari tutukluluk" kapsamında tutuluyor. Kuruluş, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu uygulamanın eşi görülmemiş şekilde arttığını vurguladı.

Veriler ve son gelişmeler

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 32'sinin "idari tutuklulardan" oluştuğu ve bunun "tutuklular, hükümlüler ve yasa dışı savaşçılar" olarak tanımlanan gruplar içinde en yüksek payı oluşturduğu belirtildi.

Son iki hafta içinde onlarca Filistinlinin yeniden "idari tutuklu" olarak gözaltına alındığı; bu kişiler arasında birkaç ay önce serbest bırakılmış eski tutukluların da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'deki askeri mahkemelerin kararlarını tamamen İsrail istihbaratının emirlerine dayandırdığı ve böylece "idari tutukluluk" politikasının sürdürüldüğü ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin hedef gruplarından birinin gazeteciler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 54 gazeteciden 21'inin "idari tutuklu" olduğu kaydedildi.

Çeşitli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde şu anda 49'u kadın, 400'ü çocuk, yaklaşık 3 bin 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere 11 bin 100 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

Metinde açıklanan tanıma göre, "idari tutukluluk" İsrail’in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri herhangi bir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu sürenin ardından askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi, karara göre 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında
2
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
3
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
4
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
5
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
6
Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor
7
Türkiye'den Afganistan'a 22. İyilik Treni: 922 Ton Yardım Uğurlanıyor

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir