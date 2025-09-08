İsrail Hapishanelerinde Filistinlilerin Üçte Biri 'İdari Tutuklu' — 3 bin 500 Kişi Suçlama Olmadan Hapsediliyor

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaklaşık üçte biri herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin "idari tutukluluk" kapsamında tutuluyor. Kuruluş, 7 Ekim 2023'ten bu yana bu uygulamanın eşi görülmemiş şekilde arttığını vurguladı.

Veriler ve son gelişmeler

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 32'sinin "idari tutuklulardan" oluştuğu ve bunun "tutuklular, hükümlüler ve yasa dışı savaşçılar" olarak tanımlanan gruplar içinde en yüksek payı oluşturduğu belirtildi.

Son iki hafta içinde onlarca Filistinlinin yeniden "idari tutuklu" olarak gözaltına alındığı; bu kişiler arasında birkaç ay önce serbest bırakılmış eski tutukluların da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'deki askeri mahkemelerin kararlarını tamamen İsrail istihbaratının emirlerine dayandırdığı ve böylece "idari tutukluluk" politikasının sürdürüldüğü ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin hedef gruplarından birinin gazeteciler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 54 gazeteciden 21'inin "idari tutuklu" olduğu kaydedildi.

Çeşitli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde şu anda 49'u kadın, 400'ü çocuk, yaklaşık 3 bin 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere 11 bin 100 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

Metinde açıklanan tanıma göre, "idari tutukluluk" İsrail’in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri herhangi bir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu sürenin ardından askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi, karara göre 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.