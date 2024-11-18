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İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Çocuklar Cezalandırma ve İhlallere Maruz Kalıyor

İsrail'deki hapishanelerde tutuklu Filistinli çocukların insanlık dışı koşullarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:33
İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Çocuklar Cezalandırma ve İhlallere Maruz Kalıyor

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli çocukların ciddi ihlallere ve cezalandırmalara maruz kaldığı ortaya çıktı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan açıklamalara göre, heyet avukatının yakın zamanda gerçekleştirdiği Megiddo Hapishanesi ziyareti sonrası bu bilgiler aktarılmıştır.

Açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde 140'tan fazla Filistinli çocuğun tutulduğu belirtilerek, bu çocukların yaşları göz önüne alınmaksızın ceza ve insan hakları ihlalleriyle karşılaştığı vurgulanmıştır.

Raporda, İsrail cezaevlerinde uyuz hastalığının yayıldığı ve hapishane yönetimlerinin tutukluları gerekli tedaviden mahrum bıraktığı ifade edilmiştir. Sadece hastalığı ilerleyen aşamalara ulaşan tutuklulara kısmen tedavi imkanı sağlandığı aktarılmıştır.

Ayrıca, yaklaşık 280 Filistinli çocuğun, yetişkin tutuklularla aynı zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilmiştir. Çocuk tutukluların, sık sık arama ve şiddet olaylarıyla karşılaştığı, verilen gıdaların sağlıksız ve yetersiz olması nedeniyle aşırı kilo kaybı yaşadığı kaydedilmiştir. Kış aylarının gelmesiyle birlikte koşulların daha da kötüleştiği, tutukluların kışlık kıyafet ve battaniyeden dahi yoksun kaldıkları bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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