İsrail Hapishanelerindeki Sistematik İhlallere Son Verilsin Çağrısı

Esirler Medya Ofisi, İsrail hapishanelerindeki infaz suçlarına son verilmesi için uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:12
İsrail Hapishanelerindeki Sistematik İhlallere Son Verilsin Çağrısı

Filistinli Esirlerin Hayatı Tehdit Altında!

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail hapishanelerindeki sistematik infazlara son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Açıklama, 17 yaşındaki Velid Ahmed'in İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından yapıldı.

İhlallerin Ortaya Çıkarılması İçin Ziyaret Çağrısı

Ofis, yerel ve uluslararası insan hakları kurumlarını İsrail hapishanelerini ziyaret etmeye ve demir parmaklıklar ardında yaşanan ağır ihlalleri gün yüzüne çıkarmaya davet etti. Yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltı merkezlerindeki sistematik infaz politikasına son verilmesi için derhal harekete geçilmeli" ifadelerine yer verildi.

İnsani Haklar ve Sorumluluk

Açıklamada, Filistinli esirlere yönelik işlenen ihlaller karşısında insan hakları kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi. Velid Ahmed için yapılan taziyede, "Bir genç daha Siyonist katil mekanizmasının kurbanı oldu; tıbbi ihmal ve sistematik işkencenin yeni bir örneği" denildi.

Savaş Suçları ve Cezai Sorumluluk

Cezaevinde hayatını kaybeden Velid Ahmed ve diğer esirlerin ölümünden, İsrail'in güvenlik ve idari kurumlarının sorumlu olduğu belirtilerek, bu durumun "işgalci liderlerin yargılanmasını gerektiren tam bir savaş suçu" anlamına geldiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail hapishanelerindeki işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi suçların, Filistin halkına karşı tam teşekküllü suçlar oluşturduğu vurgulandı.

Uluslararası Sessizlik ve Cezasızlık Hissi

Açıklamada, Arap dünyasının ve uluslararası toplumun bu ihlallere sessiz kalmasının, İsrail'i suçlarını sürdürmeye cesaretlendirdiği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Esirler Cemiyeti, Velid Ahmed'in hayatını kaybettiğini kamuoyuna duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
2
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da Ziyarete Açıldı
3
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Kaja Kallas'ın İsrail Ziyareti: AB'nin Güvenlik Mesajı
5
Muş'ta Buzağıların Ücretsiz Küpelenmesi İçin Çalışmalar Başladı
6
Harvard'da 80 Yahudi Öğretim Üyesi, Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanmasını Kınadı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı