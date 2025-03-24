İsrail Hapishanelerindeki Sistematik İhlallere Son Verilsin Çağrısı

Filistinli Esirlerin Hayatı Tehdit Altında!

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail hapishanelerindeki sistematik infazlara son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Açıklama, 17 yaşındaki Velid Ahmed'in İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından yapıldı.

İhlallerin Ortaya Çıkarılması İçin Ziyaret Çağrısı

Ofis, yerel ve uluslararası insan hakları kurumlarını İsrail hapishanelerini ziyaret etmeye ve demir parmaklıklar ardında yaşanan ağır ihlalleri gün yüzüne çıkarmaya davet etti. Yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltı merkezlerindeki sistematik infaz politikasına son verilmesi için derhal harekete geçilmeli" ifadelerine yer verildi.

İnsani Haklar ve Sorumluluk

Açıklamada, Filistinli esirlere yönelik işlenen ihlaller karşısında insan hakları kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi. Velid Ahmed için yapılan taziyede, "Bir genç daha Siyonist katil mekanizmasının kurbanı oldu; tıbbi ihmal ve sistematik işkencenin yeni bir örneği" denildi.

Savaş Suçları ve Cezai Sorumluluk

Cezaevinde hayatını kaybeden Velid Ahmed ve diğer esirlerin ölümünden, İsrail'in güvenlik ve idari kurumlarının sorumlu olduğu belirtilerek, bu durumun "işgalci liderlerin yargılanmasını gerektiren tam bir savaş suçu" anlamına geldiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail hapishanelerindeki işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi suçların, Filistin halkına karşı tam teşekküllü suçlar oluşturduğu vurgulandı.

Uluslararası Sessizlik ve Cezasızlık Hissi

Açıklamada, Arap dünyasının ve uluslararası toplumun bu ihlallere sessiz kalmasının, İsrail'i suçlarını sürdürmeye cesaretlendirdiği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Esirler Cemiyeti, Velid Ahmed'in hayatını kaybettiğini kamuoyuna duyurdu.