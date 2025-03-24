İsrail Hapishanesinde 17 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Megiddo Hapishanesinde, 17 yaşındaki Filistinli Velid Ahmed'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:58
İsrail Hapishanesinde 17 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Megiddo Hapishanesinde 17 yaşındaki Filistinli Velid Ahmed'in hayatını kaybettiği açıklandı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, genç çocuğun ölümüne dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Açıklamanın detaylarında, Ramallah kentinin Silvad beldesinden olan Velid Ahmed'in, 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren idari tutuklu olarak İsrail hapishanesinde bulunduğu ifade edildi. Sivil İşler Genel Müdürlüğü, Velid Ahmed'in Megiddo Hapishanesinde şehit olduğunu bildirdi.

Filistinli çocuğun ölüm nedeninin açıklanmaması dikkat çekici bir durum olarak kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail cezaevlerinde yaşanan sistematik suçlar sebebiyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 63'e yükseldiği vurgulandı. Bunlardan en az 40'ının Gazze'den olduğu aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, yapılan açıklamada, esirlere karşı yürütülen savaşın Filistinlilere yönelik soykırımın bir boyutu olduğuna dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 300 olduğu öğrenildi.

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