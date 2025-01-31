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İsrail Hapishanesinde 24 Yıl: İşkence ve Hakaretler Anlatıldı

Hapiste 24 yıl geçiren Filistinli Kasım Musellem, İsrail hapishanelerindeki acı dolu deneyimlerini aktardı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:24
İsrail Hapishanesinde 24 Yıl: İşkence ve Hakaretler Anlatıldı

Filistinli Kasım Musellem'in Acı Anıları

İsrail hapishanelerinde 24 yıldan fazla süre geçiren Filistinli Kasım Musellem, serbest bırakılmasının ardından yaşadığı dehşeti anlattı. Musellem, hapiste kaldığı süre boyunca her gün işkence ve hakarete maruz kaldıklarını dile getirerek, "Orada gördüklerimize ve uğradığımız muameleye bakılırsa mezardakileri daha şanslı görüyorum" dedi.

7 Ekim Sonrası Durum Daha Kötü

Musellem, 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishanedeki yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini belirtti. Filistinli tutuklular, az yemek ve ilaç sıkıntısının yanı sıra darp ve hakaretlerle boğuşmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Serbest Bırakılma ve Fedakarlıklar

Kasım Musellem, serbest bırakılan 110 Filistinliyle birlikte Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın askerlerin karşılığında özgürlüğüne kavuştu. Serbest kalmasının ardından başta Gazze olmak üzere tüm Filistin halkına teşekkür eden Musellem, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Hapishanelerde Cehennem Yaşayanlar

Musellem'in amcasının oğlu Kuteybe Musellem de hapishanelerdeki durumun içler acısı olduğunu belirterek, orada adeta cehennemi yaşadıklarını ifade etti. Son saatlerine kadar, İsrail askerleri tarafından darp ve hakaretlere maruz kaldıklarını aktaran Kuteybe, tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Esir Takası Detayları

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma çerçevesinde dün, 30'u çocuk toplam 110 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Esirler arasında müebbet hapis cezası alanlar da yer alıyor.

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