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İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Ala Mervan Hamza Mahlavi hayatını kaybederken, can kaybı sayısı 49'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 20:41
İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Hapishanesinde Filistinli Tutuklunun Ölümü

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak, 42 yaşındaki Ala Mervan Hamza Mahlavi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamalar ve Bilgiler

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ortak bir açıklama yaparak Mahlavi’nin ölümüne ilişkin bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, Gazze Şeridi sakini olan Mahlavi, 21 Aralık 2023 tarihinden beri İsrail tarafından tutukluydu. Aile yakınları, Mahlavi’nin tutuklanmadan önce herhangi bir kronik hastalığı olmadığını ve sadece gözlerinde sorun bulunduğunu belirtti.

Hastaneye Nakledildi ve Hayatını Kaybetti

Ulaşılan son bilgiler, Mahlavi’nin kasım ayı sonunda İsrail Assaf Harofeh Hastanesi’ne nakledildiğini ve bu sabah saatlerinde orada yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Mahlavi’nin, Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılar sırasında babasını kaybettiği gün gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Aile Durumu ve Can Kaybı Sayısı

Mahlavi’nin, en büyüğü 16, en küçüğü 8 yaşında olmak üzere 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hapishanelerindeki kimlikleri belirlenen can kayıplarının sayısının 49'a ulaştığı, bunlardan 30’unun Gazze Şeridi’nden olduğu vurgulandı.

Filistinli Tutukluların Durumu

Filistin Esirler Cemiyeti ile Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti’nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin 300 Filistinli tutuklu bulunmaktadır. Ayrıca, heyetten yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait kamplarda Gazze'de alıkonulan yüzlerce Filistinli aleyhinde zorla kaybetme suçu işlendiği bildirilmektedir.

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