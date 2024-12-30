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İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Tutuklu Daha Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 44 yaşındaki Filistinli Muhammed Raşid Said el-Akke'nin ölümü, dikkatleri yeniden hapishanelere çekti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:12
İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Tutuklu Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Hapishanelerinde Yeni Bir Ölüm Olayı

Filistinli tutuklu Muhammed Raşid Said el-Akke (44), İsrail'in Negev Hapishanesi'nde hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, el-Akke'nin ölümüyle ilgili detay verilmedi. Ağustos 2023'te ölen el-Akke, Gazze Şeridi sakinlerinden biriydi.

Son Günlerde Artan Tutuklamalar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail'in “gözaltı ve tutuklama dalgası” kapsamında, 12.300'den fazla Filistinli gözaltına alındı. Bu süreçte, 51 tutuklunun hapishanelerde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Artan Baskılar ve İşkenceler

Son dönemde, İsrail güçlerinin hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı baskıların arttığı ve bu süreçte işkence ile kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvurulduğu ifade ediliyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli” ifadelerini kullanmıştı. Bu tür yorumlar, uluslararası toplumda büyük tepki topladı.

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