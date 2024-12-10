İsrail Hapishanesinde Filistinli Tutuklular Bozuk Yiyeceklerden Zehirlendi

İsrail Hapishanesinde Zehirlenme Skandalı

İsrail'in Etzion Hapishanesi'nde, yönetim tarafından sağlanan bozuk yiyecekler nedeniyle bazı Filistinli tutukluların zehirlendiği bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gerçekleşen olayla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

9 Filistinli Tutuklu Zehirlendi

Açıklamalara göre, Etzion Hapishanesi'nde tutulan 9 Filistinli tutuklu, bozuk yiyeceklerden zehirlenme vakası geçirdi. Bu olayın, hapishanede yaşanan ilk zehirlenme vakası olmadığı belirtilirken, yıllardır burada zehirlenme olaylarının yine de yaşandığı vurgulandı.

Soruşturma Merkezi Olarak Kullanılıyor

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etzion Hapishanesi'nin soruşturma merkezi olarak kullanıldığını ve burada şu anda 111 Filistinlinin tutulduğunu bildirdi.

Artan Gözaltı ve Baskılar

Öte yandan, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandı. Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 11 bin 900'ü geçtiği iddia ediliyor.