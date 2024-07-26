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İsrail Hapishanesinde Filistinli Tutuklunun Ölümü

63 yaşındaki Mustafa Muhammed Ebu Arra, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetti; ölümler 19'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 09:29
İsrail Hapishanesinde Filistinli Tutuklunun Ölümü

İsrail Hapishanelerindeki Ölüm Sayısı Artıyor

İsrail hapishanesinde 63 yaşındaki idari tutuklu Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın yaşamını yitirdiği bildirildi. Ebu Arra'nın ölümü, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hapishanelerde ölen Filistinli sayısını 19'a yükseltti.

Sağlık Durumu Kötüleşti

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin yaptığı ortak açıklamada, Ebu Arra'nın Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Akaba beldesinden olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Rimon Hastanesinden Soroka Askeri Hastanesine sevk edilmiştir.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ebu Arra'nın hayatını kaybettiği vurgulandı. Evli ve 7 çocuk babası olan Ebu Arra'nın, 1990 yılından bu yana defalarca İsrail tarafından tutuklandığı belirtildi.

Sorunlu Sağlık Geçmişi

Açıklamada, Ebu Arra'nın toplamda 12 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği ve son olarak 30 Ekim 2023'te idari tutuklama ile hapsolduğu hatırlatıldı. Öncesinde ciddi sağlık problemları yaşadığı ve hapishane yönetiminin kendisini ilaçlarından mahrum bıraktığı ifade edildi.

Bu durumun, "Filistin halkına karşı süregeldikleri soykırım suçları kapsamında gerçekleştirildiği" dile getirildi. Ebu Arra'nın ölümünden İsrail hapishane idaresinin sorumlu tutulduğu, ayrıca hapishanelerde tutulan 9,700'ü aşkın Filistinlinin akıbetinin de hapishane yönetimi tarafından takip edilmesi gerektiği kaydedildi.

Yükselen Ölüm Sayısı

Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hapishanelerde ölen Filistinlilerin sayısının arttığına dikkat çekildi.

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