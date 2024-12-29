İsrail Hapishanesinde Tutuklu Gazzeli, Hastanede Hayatını Kaybetti

İsrail Hapishanesinde Gazzeli Filistinli Tutuklu Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanesinde tutuklu olan Eşref Muhammed Fahri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada, 51 yaşındaki Fahri'nin, 2 gün önce Negev Hapishanesi'nden Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık Sorunları Yoktu

Ailesinin ifadelerine göre, Fahri'nin alıkonulmadan önce herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyordu. Açıklamada, İsrail'in tutuklulardaki tıbbi ihmali ile ilgili ağır eleştiriler yapıldı. "Uluslararası toplum, İsrail'in Filistinli tutukluları açlık ve işkenceye maruz bırakmasını göz ardı etmemelidir" denildi.

Tutukluların Artan Tehdidi

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistinlilere yönelik başlatılan "gözaltı ve tutuklama kampanyası" kapsamında şu ana kadar 12 bin 100'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı ve bu süreçte 50 tutuklunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İşkence ve Kötü Muameleye Dikkat

İsrail güçlerinin hapishanelerdeki baskıları artırdığı ve işkence yöntemlerine başvurduğu biliniyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise daha önce “Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Bu olay, uluslararası toplumun İsrail'in cezaevleri şartları ve Filistinli tutuklulara yönelik davranışları konusundaki sorumluluklarını yeniden değerlendirmesine neden olmaktadır.