İsrail Hapishanesindeki Filistinli Baba, İkizlerine 3 Yıl Sonra Kavuştu

3 Yılın Ardından Şaşırtan Buluşma

İsrail hapishanesindeyken 'sperm kaçırma' yöntemi ile baba olan Filistinli Nahid Hamid, Hamas ile Tel Aviv arasında sağlanan ateşkes ve esir takası kapsamında özgürlüğüne kavuşarak, 3 yıl sonra ikizlerine kavuştü.

Esir Takası İle Özgürlüğe Kavuştu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen esir takasının dördüncü turunda Gazze Şeridi’ndeki 3 esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli serbest bırakıldı. 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Gazze Şeridi sakini Hamid, 18 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuştu.

Hamid'in 2007’den itibaren girdiği hapishanede babalık duygusundan mahrum kalması geçmişte kalan bir hayal olmuştu. Ancak, 2021 yılında 'sperm kaçırma' yöntemi ile dünyaya gelen ikiz oğulları Hani ve Hemmam ile tanışma anı, duygusal bir yeniden doğuşu simgeliyor.

Baba ve İkizlerin İlk Buluşması

Özgürlüğe doğru ilerleyen Hamid, ilk kez karşılaştığı ikizlerini görür görmez yanlarına koşarak kucakladı. Bu özel an, Hamid’in yıllardır hayalini kurduğu babalık duygularının nihayet ortaya çıkmasına neden oldu. Çocuklarını başlarından öperek, hasretini gidermeye çalıştı.

“Bunlar Canımdan Daha Değerli”

Hamid, ailesiyle buluşma sırasında, AA muhabirine şöyle konuştu: "Hani ve Hemmam, bu bir göz, bu da bir göz... Bunlar canımdan daha değerli. Rabbim bana en tatlı iki gülü verdi. Gardiyana ve hapishaneye meydan okudum ve onlara kapılar ve duvarlara rağmen (sperm kaçırma yöntemiyle) kavuştum." dedi.

Halkına selam gönderen Hamid, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Esaret koşullarının zorluğuna dikkat çeken Hamid, “Zorluklarını anlatamam” ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. İlk dört turda, 583 Filistinli ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Anlaşma kapsamında 42 günlük birinci aşamada, 1900’ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Bu süreçte, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, hasta ve yaralıların tahliyesi için de açılmış durumda.