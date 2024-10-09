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İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Dört Gün Kapatıyor

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni dört gün boyunca Müslümanlara kapatıp fanatik Yahudilere açıyor. Harem-i İbrahim, kutsal mekanlar arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:51
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Dört Gün Kapatıyor

Harem-i İbrahim Camisi Kapatılıyor

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Harem-i İbrahim Camisi'nin Müslümanlara kapatılarak fanatik Yahudilere açılacağı duyuruldu. Camii, dört gün boyunca kapalı kalacak.

Müslümanların Tepkisi

Cami yönetimi, Yahudilerin Sukot ve Yom Kippur bayramları dolayısıyla İsrailli yetkililerin bu kararı aldığını açıkladı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Senine, "Cami içerisinde dans ve eğlence eşliğinde Talmudik törenler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Artan İhlaller

Yom Kippur bayramı süresince, sadece Harem-i İbrahim değil, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve diğer kutsal yerlere yönelik ihlallerin artması bekleniyor. Harem-i İbrahim, İslam'ın en kutsal dördüncü camisi olarak kabul edilmektedir.

Tarihsel Arka Plan

Harem-i İbrahim Camisi'nin altında, Hazreti İbrahim ve eşinin mezarları, ayrıca Hazreti İshak ve Hazreti Yakup'un aileleri yer alıyor. Bu cami, 1967'den beri işgal altında bulunmakta ve 1994'te yaşanan trajik olaylardan sonra yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş durumda. O zaman, Baruch Goldstein adlı bir fanatikin saldırısında 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Bölünen Kısım ve Ziyaretler

Harem-i İbrahim, tarih boyunca birçok kez kapatılmış ve bölünmüştür. Bugün, belirli günlerde Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere karşılıklı olarak açılmaktadır. Yahudi dini bayramlarında caminin kısmı onlara tahsis edilirken, Müslüman bayramlarında sinagog kısmı Müslümanlara bırakılmaktadır.

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