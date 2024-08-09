İsrail Hava Güçleri Sayda'da Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusu Sayda'da Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusuna ait hava araçlarının, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sayda kentinde bir araca yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Olay, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Saldırının Detayları

Alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Sayda kentinde bulunan Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Söz konusu araca iki adet füze isabet etti. Ancak saldırı sonucunda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Gelişmeler ve Etkileri

Bu tür saldırılar, bölgedeki gerilimi arttırma potansiyeli taşıyor ve hem Lübnan hem de İsrail için çeşitli uluslararası tepkilere sebep olabileceği düşünülüyor.