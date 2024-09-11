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İsrail Hava Kuvvetleri 7 Ekim Saldırılarında Tarihinin En Düşük Hazırlık Seviyesindeydi

7 Ekim 2023'te İsrail hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesi en düşük seviyeye geriledi, sadece iki uçak ve iki helikopter kalkışa hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 01:45
İsrail Hava Kuvvetleri 7 Ekim Saldırılarında Tarihinin En Düşük Hazırlık Seviyesindeydi

İsrail Hava Kuvvetlerinin Düşük Hazırlık Seviyesi

7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Hamas saldırıları esnasında, İsrail Hava Kuvvetleri tarihinin en düşük hazırlık seviyesine sahip olduğu belirtildi. Olay sırasında yalnızca iki uçağın ve iki helikopterin kalkışa hazır olduğu ifade edildi.

KAN Televizyonu Raporu

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleşen saldırıya dair yaptığı iç soruşturmaya dayanan bir rapor yayınladı. Raporda, Hava Kuvvetleri komutanlarının, durum hakkında yeterli bilgiye sahip olamadıkları ve saldırı anında "sıradan bir vatandaşın bile bildiklerinden daha azını" bildikleri vurgulandı.

İHA'nın Uçuşu ve Saldırıya Geç Tepki

Rapor, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), gece boyunca Gazze Şeridi üzerinde uçtuğunu ancak bu durumu fark eden kimsenin olmadığını ortaya koydu. Hamas'ın saldırıları sonrası, İsrail savaş uçaklarının harekete geçmekte geciktiği ve çatışmaların yaşandığı bölgeye ulaşmasının saatler sürdüğü bilgisine yer verildi.

Saldırının Başlangıcı ve Hava Kuvvetlerinin Müdahalesi

Sınırı aşarak İsrail’in güneyine sızan Hamas üyeleri, saldırıya şafak vakti başladı. Ancak, İsrail uçakları bu duruma karşı ilk hava saldırısını sadece sabah 7.15’te gerçekleştirebildi. Hava Kuvvetleri Komutanı, Hamas tarafından oluşturulan boşlukların bombalanması emrini sabah saat 10.00'da verdi.

Askeri Bilgilerin Güvenliği

Raporda, Hamas’ın İsrail hava üsleri hakkında detaylı bilgilere sahip olduğu ve gizli bilgilerin korunmasında başarısızlık yaşandığı ifade edildi. Hamas, Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle bu saldırıları düzenledi.

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