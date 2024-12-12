İsrail Hava Kuvvetleri, İran İle Olası Saldırı Planlıyor mu?

İsrail Hava Kuvvetleri'nden İran'a Saldırı Hazırlığı İddiası

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara hazırlanmaktadır. Adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin ifadelerine dayanan bu iddialar, bölgedeki gerginliği artırabilir.

Orta Doğu'daki Gelişmeler

Yetkililerin açıklamalarında, Orta Doğu'daki güncel duruma dikkat çekildi. Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Suriye’nin hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun etkisiz hale getirildiği ve Hizbullah'ın zayıfladığı ifade edildi. Bu durumun, İsrail ordusuna İran'ın nükleer tesislerine karşı bir fırsat sunduğu belirtildi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

İddialara ilişkin olarak İsrail hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması, durumu daha da merak uyandırıcı hale getiriyor. Olası bir saldırının ne zaman gerçekleşebileceği ise bilinmiyor.