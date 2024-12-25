İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Husilere Yönelik Saldırıları Artıracaklarını Açıkladı

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Sert Açıklama

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını duyurdu. Yerel basında yer alan haberlere göre, Bar, Hava Kuvvetleri'nin pilot mezuniyet töreninde yaşanan gerilimleri değerlendirdi.

Hava Saldırıları İle İlgili Detaylar

Bar, Yemen'deki Husilere karşı toplamda üç ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, hava saldırılarının “hızını ve yoğunluğunu” gerektiği ölçüde artırarak devam edeceklerini ifade etti.

Son Gelişmeler ve Gerilimin Tırmanması

İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde belirgin bir şekilde artış gösterdi. Husilerin, bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle bir saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. Ancak, İsrail ordusu bu füzenin hava sahasına girmeden engellendiğini açıkladı.

Öte yandan, İsrail ordusu 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemiş, bu saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmiştir.