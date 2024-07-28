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İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'a Hava Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 4 beldeye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıların detayları ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:06
İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'a Hava Saldırı Düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'a Saldırısı

İsrail ordusuna ait hava araçlarının, Lübnan'ın güneyindeki sınır beldelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Lübnan Resmi Haber Ajansı NNA'nın Bildirisi

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yarun, Hiyam ve Şhin beldelerine İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) ile füzeler fırlatıldı. Ayrıca, Teyrharfa beldesinde savaş uçaklarıyla da bir saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıların Etkileri

Belirtilen haberde, Şhin beldesindeki bir binanın iki kez hedef alındığı ve olay yerinde ambulans ekiplerinin sevk edildiği ifade ediliyor. Aynı zamanda İsrail hava kuvvetleri, Teyrharfa beldesinde de bir yapıya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların ardından oluşan ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir bilgi verilmedi.

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