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İsrail Hava Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:54
İsrail Hava Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Gazze kentine iki hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel Kaynakların Bilgileri

Yerel kaynakların Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği bilgilere göre, ilk saldırı, Gazze'nin kuzeyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İkinci hava saldırısı ise Gazze kentinin batısındaki El-Kerame bölgesinde, Filistinlilerin bulunduğu bir alana yapıldı ve burada 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralılar ve Saldırının Etkileri

Her iki saldırıda da çok sayıda Filistinli yaralandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 bin 764 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların arasında yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın yer alıyor. Ayrıca 103 bin 490 kişi yaralandı.

Bölgedeki durumu daha da trajik hale getiren bir faktör, enkaz altında halen binlerce ölü bulunması. Sivil altyapının tahrip edildiği bu süreçte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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