İsrail Hava Saldırılarında Hizbullah Üyeleri Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği son hava saldırısında Hizbullah organizasyonuna bağlı iki üye yaşamını yitirdi.

Kayıplar Arttı

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda ölen Hizbullah mensubu sayısı 409 olarak kaydedildi.

Resmi Açıklama

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, ölen iki üyenin isimlerini açıkladı. Fadi Muhammed Şehab ve İbrahim Cemil el-Aşi isimli Hizbullah üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki gerilim ve çatışmaların devam ettiğini göstermekte. Saldırılar, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, taraflar arasındaki ilişkiler daha da gerginleşiyor.