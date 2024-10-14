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İsrail Hava Saldırısı Sonrası Gazze'de Aşı Programı İptal Edildi

İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği hava saldırısı, çocuk felci aşısını etkiledi; 22 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:06
İsrail Hava Saldırısı Sonrası Gazze'de Aşı Programı İptal Edildi

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısına hazırlanılan bir okulu hedef alan hava saldırısını resmi olarak duyurdu.

UNRWA'dan Açıklama

BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), dün gerçekleştirilen saldırının detaylarını paylaştı. Saldırı, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlendi. Bu saldırıda, 22 Filistinli hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı.

Çocuk Felci Aşısının İptali

Düzenlenen saldırı nedeniyle, Nusayrat’ta bulunan UNRWA okulunda bugün gerçekleştirilecek çocuk felci aşısı iptal edildi. UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, AA muhabirine verdiği demeçte, "Saldırı sonucunda planladığımız aşı programını gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.

Gazze'deki Küçükler Tehdit Altında

Gazze'de, 500 binden fazla çocuğun çocuk felcine karşı ikinci tur aşılamasının bugün başlaması bekleniyordu. Ancak saldırı nedeniyle bu süreç duraksadı ve sağlık hizmetleri tehdit altına girdi.

Saldırıların devam etmesi durumunda, bölgedeki sağlık durumu daha da karmaşık hale gelebilir ve daha fazla can kaybı riski ortaya çıkabilir.

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