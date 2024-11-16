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İsrail Hava Saldırısında 2'si Çocuk 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında 13 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:18
İsrail Hava Saldırısında 2'si Çocuk 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze’ye Yaptığı Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadır ile bazı noktaları bombalaması sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 13 Filistinli hayatını kaybetti. Olayda ayrıca birkaç kişi de yaralandı.

Hedef Alınan Noktalar ve Kayıplar

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın da vurulması sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Diğer Ölümler ve Yaralılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Hırbet el-Ades bölgesinde 2 Filistinlinin naaşı bulunurken, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen saldırıda ise 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra kentinde yapılan bir saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemlenen Yıkım ve Can Kaybı Sayıları

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210’u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 799 Filistinli yaşamını yitirdi ve 103 bin 601 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu; halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı, sivil altyapının da tahrip edildiği bilgileri geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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