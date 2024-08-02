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İsrail Hava Saldırısında 5 Filistinli Can Verdi

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 06:16
İsrail Hava Saldırısında 5 Filistinli Can Verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hava Saldırısı

Gazze'nin orta kesiminde gerçekleştirilen İsrail hava saldırısında, toplamda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırının Detayları

Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail, Ebu Haşim ailesine ait evi hedef alarak bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda, dört Filistinli hayatını kaybetti ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diğer Olaylar

Ayrıca, Zeytun bölgesinde, Sevafiri ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, yaralananların olduğu bildirildi.

Geniş Ölçekli Saldırılar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam etti.

Ölü ve Yaralı Sayıları

7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın. Yaralananların sayısı ise 91 bin 128 olarak bildirilmektedir.

Sivil Altyapıya Zarar

Enkaz altında birçok ölü olduğu ve sivillerin sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtilirken, bu durum sivil altyapının tahrip olmasına yol açıyor.

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