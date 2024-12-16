İsrail Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Son Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği hava saldırısında iki evi hedef aldı ve sonuç olarak 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA’ya konuşan bir sağlık kaynağı, İsrail savaş uçağının Gazze’nin kuzeybatısında yer alan Muhaberat bölgesinde bulunan "Saliha" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi. Aynı saldırıda, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Aynı sağlık kaynağı, Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Kuzaat" ailesine ait bir evi hedef alan başka bir hava saldırısında da 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Görgü Tanıklarının İddiaları

Öte yandan, görgü tanıkları, İsrail ordusunun şehir merkezindeki Sabra Mahallesi ve Zeytun Mahallesi'nin güneyine aydınlatma fişekleri attığını ve aynı anda şehrin batısında bulunan sanayi bölgesine topçu ateşi açtığını aktardı.