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İsrail Hava Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusuna ait savaş uçağı Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı meydana geldi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:01
İsrail Hava Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 6 Ölü

Gün itibarıyla İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze şehir merkezinde yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 6 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralanmıştır.

Saldırının Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırının Ebulhatal ve Ziyaret ailelerinin yaşadığı bir evi hedef aldığını bildirdi. Yapılan bomba atışları, Gazze belediyesine ait bir piknik alanının yakınında gerçekleşti. Hava saldırısı sonrası ölen ve yaralananlar hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi verilmedi.

Geçmişteki Saldırılar ve Can Kaybı

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41,272 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunun içinde 16,795 çocuğun ve 11,378 kadının bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, 95,551 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkaz altında daha fazla can kaybı olduğu iddia edilirken, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olduğu bilgileri geliyor.

Ayrıca, sivil halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı kaydedildi. Bu durum, bölgede yaşanan çatışmaların ne kadar derin ve acı verici boyutlara ulaştığını göstermektedir.

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