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İsrail Hava Saldırısında Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 5 aile üyesinin hayatını kaybetmesi uluslararası kriz yaratıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:54
İsrail Hava Saldırısında Aynı Aileden 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan haber ajansı NNA kaynaklarına göre, saldırı Nebatiye'ye bağlı Ayn Kara beldesindeki bir eve gerçekleştirildi.

Hayatını Kaybedenler

Yıkılan evde, Nimetullah Hüseyin Mellah, eşi ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, bölgede tırmanan gerilimin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Tarih ve Saldırıların Arka Planı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam ederken, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3,445 kişi hayatını kaybetti. Bunların 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere ölümler meydana geldi. Yaralı sayısının ise 14,599 olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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