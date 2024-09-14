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İsrail Hava Saldırısında Gazze'de 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 19'a yükseldi, sağlık ve eğitim kurumları hedef alındı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:39
İsrail Hava Saldırısında Gazze'de 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin batısında bulunan Darul Erkam Okulu yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Saldırılarla İlgili Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının detaylarına yer verdi. Açıklamada, Darul Erkam Okulu çevresine gerçekleştirilen hava saldırısında ölenlerin yanı sıra yaralı sayısının da fazla olduğu ifade edildi.

Ölü Sayısı Artıyor

Bu saldırının ardından yapılan İstatistiklere göre, İsrail'in bu sabah yaptığı saldırılarda toplamda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, böylece gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a ulaştığı bildirildi.

Uzun Süreli Saldırılar Sonucu Yüksek Zayiat

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirdiği bombardımanlarda yaklaşık 41,182 Filistinli yaşamını yitirdi; bunların arasında 16,715 çocuk ve 11,308 kadın bulunuyor. Ayrıca 95,280 kişi yaralandı.

Halkın Durumu ve Altyapı Hasarı

Enkazlar arasında halen binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, sağlık hizmetleri ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar hedef alınmakta, bu durum halkın yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.

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