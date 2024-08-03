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İsrail Hava Saldırısında Tulkerim'de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Tulkerim'deki hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:17
İsrail Hava Saldırısında Tulkerim'de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Tulkerim'deki hava saldırısı sonucu ölümler

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği bu saldırı, açık alanda bulunan Filistinlilere yönelik oldu.

Çifte saldırı: Önceki gün 5 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun X hesabından yapılan resmi açıklamada, Tulkerim'deki hava saldırısında 4 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Bunun yanı sıra, günün erken saatlerinde gerçekleştirilen bir başka hava saldırısında ise 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

WAFA'ya göre, İsrail ordusunun İHA ile yürüttüğü saldırı, Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabaları arasında seyir halindeki bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. İki roketin isabet ettiği araç alev alarak yanmış ve içindekiler yaşamını yitirmiştir.

Bölgedeki gerginlik sürüyor

Bölgedeki bu tür saldırılar, Filistinli gruplar ve İsrail güçleri arasındaki uzun süredir devam eden çatışmaları derinleştiriyor. Gerginliğin ilave ölümlere yol açması endişe veriyor.

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