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İsrail Hava Savunma Sistemleri, Yemen'den Gelen Balistik Füze Tehdidini Bertaraf Etti

Yemen'den atılan balistik füze, İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Acil servislerden gelen güncel bilgilerle, olay değerlendirilmekte.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:37
İsrail Hava Savunma Sistemleri, Yemen'den Gelen Balistik Füze Tehdidini Bertaraf Etti

İsrail, Yemen'den Fırlatılan Balistik Füze Tehdidini Önledi

İsrail ordusunun yapmış olduğu açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze, ülkenin gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu olay, Tel Aviv'den Batı Kudüs'e kadar uzanan bölgede alarm sistemlerinin devreye girmesine sebep oldu.

İsrail'in Yanıtı

Balistik füze, İsrail hava sahasına ulaşmadan önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Tel Aviv çevresinde patlama seslerinin duyulması, sivil halk arasında korkuya yol açtı. Kızıl Davut Yıldızı'nın Açıklaması

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırı alarmları nedeniyle koruma alanlarına yönelen vatandaşlar arasında herhangi bir yaralanma durumu yaşanmadığını bildirdi.

Artan Tehditler

Saldırı, son 48 saat içinde Yemen'den gerçekleştirilen ikinci balistik füze atışı olarak kaydedildi. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını ve askeri hareketliliğin yoğunlaştığını göstermektedir.

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