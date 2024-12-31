İsrail Havacılık Sektörü Gazze Saldırıları nedeniyle 30 Milyon Dolar Kayıp Yaşadı

İsrail Havacılık Sektöründe Büyük Kaybın Nedeni: Gazze Saldırıları

İsrail havacılık sektörü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sebebiyle 2024 yılının dokuz ayında yaklaşık 30 milyon dolar (105 milyon şekel) kayıp yaşadı. Bu durum, sektördeki olumsuz etkilerin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Uluslararası Uçuşlarda Düşüş

Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı ülkelerinden çok sayıda hava yolu şirketinin Tel Aviv'e uçuşlarını askıya almaya devam ettiğine dikkat çekildi. Bunun sonucunda, uluslararası hava yollarının faaliyetlerindeki azalma, sektörde ciddi bir kayba yol açtı.

Açıklamada, "Savaş ve uluslararası hava yollarının faaliyetlerinin azalması nedeniyle 2024 yılında İsrail'in 105 milyon şekel zarar gördüğü" belirtildi. Ayrıca, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı 2024 yılında yaklaşık 13,8 milyon yurt dışı çıkışlı yolcunun kullandığı ve bu sayının 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 34'lük bir düşüş yaşadığı vurgulandı.