İsrail Helikopter Kazası: Gazze'de 2 Asker Hayatını Kaybetti

Güncel Durum: İsrail Helikopterinin Düşmesi

İsrail ordusunun yaptığı açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nde meydana gelen helikopter kazasında iki asker hayatını kaybetti, yedi asker ise yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Ordudan alınan bilgilere göre, olay Refah bölgesinde gerçekleşti. İniş yapmakta olan helikopter, yaralı bir askeri hastaneye taşımaya çalışırken düştü. İlk araştırmalara göre kazanın düşman ateşi nedeniyle olmadığı belirtildi.

İlginç Noktalar

The Times of Israel gazetesinin haberinde, düşen helikopterin İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait UH-60 Black Hawk modeli olduğu ifade edildi. Olayın, yerel saatle 00:30 sularında gerçekleştiği bildirildi. Ölen askerlerin kimlikleri henüz açıklanmadı, ancak ailelerine bilgi verildi.

Güvenlik İhlalleri ve Önlemler

Yediot Ahronot gazetesine göre, bu kaza, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki saldırılardan sonra ilk ölümlü helikopter kazası olarak kayda geçti. Daha önce, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan saldırılarda helikopterler hedef alınmıştı, fakat can kaybı olmamıştı.

Resmi Açıklamalar ve Soruşturma

KAN televizyonu, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın olayın araştırılması için özel bir ekip kurulmasına ve düşen helikopter modeline yönelik eğitimlerin durdurulması talimatı verdiğini duyurdu.