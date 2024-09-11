DOLAR
34,01 0,12%
EURO
37,62 -0,35%
ALTIN
2.757,98 -0,18%
BITCOIN
1.924.438,59 1,86%

İsrail Helikopter Kazası: Gazze'de 2 Asker Hayatını Kaybetti

Gazze'de düşen İsrail helikopterinde 2 asker öldü, 7 asker yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:25
İsrail Helikopter Kazası: Gazze'de 2 Asker Hayatını Kaybetti

Güncel Durum: İsrail Helikopterinin Düşmesi

İsrail ordusunun yaptığı açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nde meydana gelen helikopter kazasında iki asker hayatını kaybetti, yedi asker ise yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Ordudan alınan bilgilere göre, olay Refah bölgesinde gerçekleşti. İniş yapmakta olan helikopter, yaralı bir askeri hastaneye taşımaya çalışırken düştü. İlk araştırmalara göre kazanın düşman ateşi nedeniyle olmadığı belirtildi.

İlginç Noktalar

The Times of Israel gazetesinin haberinde, düşen helikopterin İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait UH-60 Black Hawk modeli olduğu ifade edildi. Olayın, yerel saatle 00:30 sularında gerçekleştiği bildirildi. Ölen askerlerin kimlikleri henüz açıklanmadı, ancak ailelerine bilgi verildi.

Güvenlik İhlalleri ve Önlemler

Yediot Ahronot gazetesine göre, bu kaza, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki saldırılardan sonra ilk ölümlü helikopter kazası olarak kayda geçti. Daha önce, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan saldırılarda helikopterler hedef alınmıştı, fakat can kaybı olmamıştı.

Resmi Açıklamalar ve Soruşturma

KAN televizyonu, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın olayın araştırılması için özel bir ekip kurulmasına ve düşen helikopter modeline yönelik eğitimlerin durdurulması talimatı verdiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Baba Kızını Silahla Öldürdü
2
Hamza Dağ Niğde'de CHP'yi Eleştirdi: 'Erken Seçim Gündemimiz Yok'
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistin Bayrağına Saldırdı
4
Çatalca'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bakan Tekin Kocaeli'de Gençlerle Buluştu
6
Norveç'ten Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarının Kaldırılması
7
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü