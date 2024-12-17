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İsrail Heyeti Doha'da Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri Yapıyor

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Doha'ya gitti. Anlaşmanın kısa sürede sağlanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:11
İsrail Heyeti Doha'da Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri Yapıyor

İsrail'in Doha Ziyareti ve Müzakerelerin Detayları

İsrail heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Bu gelişme, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından duyuruldu.

İsrailli bir yetkiliye dayandırılan habere göre, heyet müzakerelerde "kısıtlı bir yetkiye" sahip. İsrailli yetkili, Tel Aviv'in bu ay içinde bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmayı hedeflediğini belirtti. Bu anlaşmanın, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından önce yürürlüğe girebileceği öne sürüldü.

İlgili haberde, müzakerelerin son dönemlerde ciddi ilerlemeler kaydettiği vurgulandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde yaptığı açıklamalarda, esir takası için "yakın bir noktada" olduklarını savundu. Katz, "Bana göre, bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacak olursa, Kasım 2023'te İsrail ile Hamas arasında karşılıklı esir takası gerçekleştirilmiş ve Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese varılmıştı. Ancak, yaklaşık bir hafta süren bu ateşkesin ardından İsrail tekrar Gazze'ye saldırılarına başlamıştı.

Son günlerde, Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esir bulunduğu kaydediliyor.

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