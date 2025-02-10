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İsrail Heyeti Doha'dan Döndü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakereler Devam Ediyor

İsrail heyeti, Doha'daki ateşkes müzakerelerinin ardından döndü. Güvenlik Kabinesi, yarın anlaşmanın ikinci aşamasını ele alacak.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:10
İsrail Heyeti Doha'dan Döndü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakereler Devam Ediyor

İsrail Heyeti Doha'dan Dönerek Ateşkes Müzakerelerine Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İsrailli heyet, ülkeye döndü. Yerel basında çıkan haberlere göre, müzakere heyeti, Doha'daki görüşmelerin ardından Tel Aviv'e geldi.

Müzakere Sonuçları Belirsiz

Ateşkesin ikinci aşamasına geçiş ile ilgili müzakerelerde herhangi bir ilerleme olup olmadığına dair ise henüz bir bilgi verilmedi. Bununla birlikte, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes sürecinin mevcut durumu hakkında görüşmek üzere yarın toplanacağı belirtildi.

Geçmişteki Anlaşmalar ve Gelecek Beklentileri

İsrail heyeti, Hamas ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakereleri ele almak üzere dün Doha'ya gitmişti. Arabulucu ülkelerden Katar, daha önce 15 Ocak'ta, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Bu anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak. Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin başladığını kaydetmişti.

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