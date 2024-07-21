İsrail Heyeti Doha'ya Gidiyor: Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri

İsrail Heyeti Doha'ya Gidiyor

İsrail'in Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad’ın Direktörü David Barnea öncülüğündeki heyet, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için bu perşembe Doha'ya hareket edecek.

Başbakan Netanyahu'nun Ziyareti ve Güvenlik Kabinesi Toplantısı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Barnea'nın liderliğindeki müzakere heyetinin Hamas ile dolaylı görüşmeler gerçekleştirmek için yola çıkacağı belirtildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, Washington ziyaretinin öncesinde güvenlik kabinesiyle bir araya gelerek müzakere edilen anlaşmayı masaya yatırdı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, müzakerelerde ısrar ettiği iki yeni şartı anlaşmaya uygun bir şekilde formüle etmek amacıyla çalışıyor. ABD'nin hazırladığı taslak ateşkes önerisine ek olarak, Netanyahu, "İsrail'in Gazze-Mısır sınır hattını kontrol etmesi ve Gazze'nin kuzeyine Hamas unsurlarının dönmesini engelleyecek bir denetim mekanizması oluşturulması" şartlarını da talep etti.

Savunma Bakanı'ndan Destek Mesajı

Yoav Gallant, salı günü ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek olan Netanyahu'ya başarı dileklerini iletti. Gallant, esirlerin serbest kalması için sınırlı bir fırsat doğduğuna dikkat çekerek, İsrail güvenlik kuruluşlarının müzakere heyetine tam destek verdiğini ifade etti.

Esir Ailelerinden Tepki

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun anlaşma olmadan ABD'ye gitmesini sert bir dille eleştirdi. Maariv gazetesine göre, esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, Netanyahu'nun bu tutumunun anlaşma için "ayak sürümek" anlamına geldiğini belirtti.

Bir grup aile üyesi ise Netanyahu'nun Washington'a gidecek olmasını Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nda protesto etti. Netanyahu, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda, siyasi sebeplerle Hamas ile esir takası yapmamakla suçlanıyor.

Müzakerelerin Seyri

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler sürüyor. Son günlerde esir takası müzakerelerinde ivme kazanıldığını belirten Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki işgali ile ilgili yaptığı yeni taleplerin müzakereleri zorlaştırabileceği yönünde haberler yer aldı.