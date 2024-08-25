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İsrail Heyeti Mısır'a Gidiyor: Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri Başlıyor

İsrail heyeti, Hizbullah ile artan gerilimlere rağmen Mısır'da esir takası ve ateşkes görüşmeleri yapacak.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:32
İsrail Heyeti Mısır'a Gidiyor: Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri Başlıyor

İsrail, Mısır'da Esir Takası İçin Mücadele Verecek

İsrail heyeti, Lübnan'daki Hizbullah ile yaşanan gerilimlere karşın esir takası müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitme kararı aldı. Bu müzakerelerin, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Kahire Müzakerelerine Katılacak İsimler

İsrail'in önde gelen güvenlik isimlerinden bazıları, Kahire'deki müzakerelere katılacak. İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın yanı sıra, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de müzakerelere katılması bekleniyor.

Hizbullah ile Gerilim ve Saldırılar

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik "önleyici saldırı" başlattığı öğrenildi. Öte yandan, Hizbullah, 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık vermek amacıyla misilleme saldırıları başlattığını açıklamıştı.

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