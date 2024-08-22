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İsrail Heyeti Mısır'a Gitti: Koridor ve Sınır Kapısı Görüşmeleri

İsrail heyeti, Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'la müzakerelere başladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:25
İsrail Heyeti Mısır'a Gitti: Koridor ve Sınır Kapısı Görüşmeleri

İsrail Heyeti Mısır'da Önemli Görüşmelerde Bulundu

İsrail’den bir heyet, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunu müzakere etmek üzere Mısır'a gitmiştir.

Kahire'deki Toplantılar

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu heyet, Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar liderliğinde Kahire'ye ulaşmıştır.

Öncelikli Konular

Barnea ve Bar, Mısırlı ve Amerikalı yetkililerle birlikte Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın durumunu tartışmak için bir araya gelmişlerdir. Bu bölge, esir takası müzakerelerinin zeminini de oluşturmaktadır.

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takasını görüşmeden önce Philadelphi Koridoru’ndaki ordunun varlığının sürmesini talep etmiştir. Buna karşın Mısır, bu işgal durumuna karşı çıkmaktadır.

İşgalin Sonuçları

7 Mayıs'ta, İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş ve ardından Philadelphi Koridoru'nu işgal etmiştir. Bu durum, Gazze’ye yönelik insani yardımlarda ciddi bir azalmaya neden olmuş, özellikle yurt dışında tedavi edilmesi gereken ağır yaralıların Gazze’den çıkarılması imkânı da daralmıştır.

İlgili görüşmelerin sonuçları, bölgedeki insani durumu etkileyebilir ve gelecekteki müzakerelerin seyrini belirleyebilir.

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