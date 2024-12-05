İsrail Heyeti Mısır'da Esir Takası Görüşmeleri Yapacak

İsrail’den bir heyet, gelecek hafta Kahire'ye giderek Mısır’ın Hamas ile düzenlenecek esir takası anlaşmasına dair yeni bir teklifi görüşeceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, heyet Mısır’ın önerdiği, 45 ile 60 gün arası geçici bir ateşkes öngören esir takası planını ele almak üzere Kahire’ye gidecek.

Teklifin ilk aşamasının, esirlerin ve Filistinli tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmasını içerdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve buranın Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesi öngörülüyor.

Haberde, teklifin ilk aşamasında Gazze'ye büyük bir insani yardım akışının gerçekleştirilmesinin planlandığı ancak ilk aşamanın tamamlanması konusunda İsrail ile Hamas arasındaki açığın nasıl kapatılacağının belirsiz olduğu vurgulandı.

Öte yandan, ateşkes teklifinin sonraki aşamalarına dair detay verilmedi. Gazze'de 101 İsrailli esir bulunduğu söyleniyor. Esir yakınları ise Netanyahu yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takasına ulaşmak için yeterli çabayı göstermediğini savunuyor.