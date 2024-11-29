İsrail, Hizbullah'a Ait Füze Rampasını Vurdu: Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, Hizbullah'a Ait Füze Rampasını Vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir füze rampasının hedef alındığını açıkladı. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, "Az önce, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir mobil füze rampasında hareketlilik gözlendi. Hava kuvvetlerine bağlı bir savaş uçağının hava saldırısı sayesinde söz konusu tehdit bertaraf edildi," ifadelerine yer verildi.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes İhlalleri ve Süreç

Diğer yandan, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını sıkça ihlal ettiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, 27 Kasım'dan bu yana, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İsrail ordusu 25 kez ateşkesi ihlal etti. Bu ihlaller arasında 7'sinin bugün gerçekleştiği kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun ateşkesin devam etmesine rağmen akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki çeşitli beldelere hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, Lüban ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadeleri yer almaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.