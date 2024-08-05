İsrail-Hizbullah Çatışması: 394 Hizbullah Üyesi Öldürüldü

İsrail ile Hizbullah Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana, Lübnan'ın güney bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında, Hizbullah mensubu sayısı 394'e yükseldi. Son olarak, Lübnan'ın güneyinde yer alan Zibdin beldesinde bir Hizbullah üyesinin öldüğü bildirildi.

Ölen Üye Hakkında Bilgiler

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki Ali Cemalleddin Cevad'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Cevad'ın, Hizbullah'ın askeri kanadı olan Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğu vurgulandı.

Askeri Operasyonları Gözler Önüne Seren Bilgiler

İsrail ordusu, Cevad'ın hedef alındığı hava saldırısına ait bir görüntü yayımladı. Açıklamada, Cevad'ın Lübnan sınırına yakın olan Aba beldesinde motosiklet sürerken vurulduğu kaydedildi.

Son gelişmelerle birlikte, 8 Ekim 2023'ten beri devam eden hava saldırıları sonucunda, Hizbullah içinde verdiği kayıplar artmaya devam ediyor, çatışmanın çözümü konusundaki belirsizlik sürüyor.