İsrail-Hizbullah Çatışmasında Bir Üye Hayatını Kaybetti

Hizbullah Üyesi İsrail Saldırıları Sonucu Hayatını Kaybetti

Hizbullah Hareketi, düzenlediği bir açıklama ile İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları sonucunda bir mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ali Galib Şukayr isimli Hizbullah üyesinin, bu saldırılar neticesinde yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Saldırılar ve Hedef Alınan Tesisler

Hizbullah, resmi Telegram hesabından, İsrail ordusunun Eliat kışlasındaki 91. Tümen ile Malikiye Askeri Üssü'ne kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ayrıca, Ramim Askeri Üssü'ne yönelik topçu atışlarıyla gerçekleştirilen saldırılara da dikkat çekildi.

Son olarak, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında Hizbullah üyelerinin hayatını kaybettiği toplam sayı 393 olarak açıklandı.