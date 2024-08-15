İsrail-Hizbullah Gerilimi: Lübnan'da Hava Saldırısı Sonrası İki Kayıp

Hizbullah Üyeleri Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarına devam etmekte. Son olarak, Hizbullah tarafından yapılan duyuruya göre, düzenlenen saldırılarda Muhammad Ali Cihad Bedreddin ve Hüseyin Yasin Şeyto isimli iki mensup hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, öldürülen üyelerin isimleri belirtildi. Saldırının Mercayun ilçe merkezinde gerçekleştirildiği, savaş uçakları tarafından icra edilen operasyonla iki üyenin hayatını yitirdiği bildirildi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun, 8 Ekim tarihinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda toplamda ölen Hizbullah mensubu sayısının 411'e ulaştığı kaydedildi. Bu durum, bölgedeki gerilimin ve çatışmaların ne denli derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.