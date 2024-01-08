İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda bir askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmada ölen askerin, 9. Tugay'da tank komutanı olan Shai Uriel Pizim (23) olduğu bildirildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 449'a ulaştı.

İSRAİL SALDIRILARINDA FOSFOR BOMBASI KULLANDI

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in gece yarısı Kerkezan bölgesine fosfor bombaları attığını duyurdu.

Aynı zamanda, Hula, Ayta eş-Şaab, Kefrkella ve Odeysa beldelerinin çevresinde de İsrail güçleri tarafından topçu atışları ve havadan-karaya füzeler kullanıldığı bildirildi. İsrail'in fosfor bombası kullanması uluslararası hukuka aykırı olarak kabul ediliyor.