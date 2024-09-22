İsrail, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin Kuzeyine İtmeye Kararlı

İsrail, Hizbullah’a Karşı Sert Çıktı

Lübnan'daki Hizbullah’ın, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti çevresine yönelik saldırıları sonrasında gerilim iyice tırmandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bu duruma karşı sert bir yanıt verdi.

Hizbullah’ın Çekilmesi Gerekiyor

Katz, "Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini dünya sağlamazsa, bunu biz yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu sabah yapılan saldırılar sonrasında, dünya genelinden birçok mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştiren Katz, ülkesinin vatandaşlarını korumak için her türlü önlemi alacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in Rolü

Israil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının ve Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesinin sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer dünya bu durumu gerçekleştiremezse, bu adım İsrail tarafından atılacak.

Çatışmaların Tırmanışı

8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde iyice zirveye ulaşmış durumda. Hizbullah, kuzeydeki Hayfa çevresindeki Ramat David Askeri Üssü ile İsrail savunma sanayi şirketi Rafael’in merkezini hedef aldıklarını duyurdu ve bu harekât sonucunda yaralananlar olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu da Lübnan içerisinde Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Uluslararası Tepkiler ve Riskler

Uluslararası toplum, bu çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesi olasılığını gündeme getiriyor. Ayrıca 20 Eylül'de yapılan bir hava saldırısında 45 kişinin yaşamını yitirmesi, durumu daha da endişe verici hale getirdi. Hizbullah ise çatışmaların yalnızca İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının sonlanmasıyla duracağını ifade ediyor.

Tüm bu gelişmeler, bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.