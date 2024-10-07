İsrail, Hizbullah Liderinin Halefinin Ölüp Ölmediğini Henüz Teyit Edemedi

İsrail'den Açıklama

İsrail, 3 Ekim gecesi düzenlenen hava saldırısında hedef aldığını öne sürdüğü Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’in ölümünü henüz teyit edemediğini açıkladı.

Yetkililerden Bilgilendirme

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, yaptığı çevrim içi toplantıda Lübnan'a yönelik saldırılara dair bilgi verdi. Mencer, Hasan Nasrallah’ın potansiyel halefinin durumu hakkında herhangi bir teyit edici bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı.

Hizbullah'ın Genel Sekreterlik Süreci

Mencer, eğer böyle bir durum oluşursa bunun İsrail ordusunun resmi internet sitesinde yayımlanacağını belirtti. Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut'un güneyinde düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirilmiş durumda.

Can Kaybı Raporları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2,083 kişi yaşamını yitirdi.