İsrail, Hizbullah Tehdidi Nedeniyle Çağrı Cihazlarını Patlattı

Hizbullah'a Karşı Önlem Adımı

İsrail'in, Hizbullah'ın operasyonlarını fark edebileceği kaygısıyla, çağrı cihazlarını patlattığı iddia edildi. Bu durum, bölgede artan gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Açıklamalar ve Kaynaklar

ABD merkezli Axios haber platformunun bildirdiğine göre, isimsiz Amerikalı kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, bu patlamalar İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail'in Stratejik Kararları

Hizbullah'ın gizli operasyonlarını anlayabilme riskini dikkate alan İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve üst düzey askeri yetkililerin, bu cihazları patlatma yönünde karar aldığını öne sürdü.

Gizli Toplantılar ve Bilgilendirmeler

ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein, 16 Eylül'de İsrail'e yaptığı ziyarette, Netanyahu'nun ordu ve istihbarat yetkilileriyle güvenlik istişareleri yaptığı belirtildi. Ancak, Netanyahu'nun bu toplantıda saldırı planı hakkında detay vermediği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı Görüşmeleri

Ayrıca, çağrı cihazlarının patlatılmasından hemen önce, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan’da bir 'operasyon' yapacağını bildirdiği ancak saldırının detaylarını paylaşmadığı kaydedildi.