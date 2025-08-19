DOLAR
İsrail Hükümeti 9 Milyar Dolarlık Güvenlik Bütçe Artışını Onayladı

İsrail hükümeti, güvenlik harcamaları için 9 milyar dolar ek bütçe onayladı; artış Gazze saldırıları ve İran gerilimiyle ilgilendiriliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:11
İsrail hükümeti, güvenlik harcamaları için 9 milyar dolarlık ek bütçe artışını onayladı. Habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet, 2025 yılı bütçesini 755,9 milyar şekel (yaklaşık 222 milyar dolar)den 786,7 milyar şekel (yaklaşık 231 milyar dolar)e çıkardı.

Bütçe artışı ve gerekçesi

Yapılan açıklamada, yıllık bütçedeki 9 milyar dolarlık artışın tamamının güvenlik harcamalarına tahsis edileceği belirtildi. Artışın gerekçesi olarak Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar ve İran'la yaşanan savaş gösterildi. Haberde ayrıca bütçe açığının yüzde 4,9'dan yüzde 5,2'ye yükseleceği ifade edildi.

Gazze saldırıları ve can kayıpları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

Ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ise 10 bin 518 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 532 kişi yaralandı.

İnsani yardım bölgelerindeki saldırılar

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1996'ya çıktı, yaralıların sayısı ise 14 bin 898 olarak kaydedildi.

İşgal planı ve Netanyahu'nun açıklaması

Haberde ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı ifade edildi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

