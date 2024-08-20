İsrail Hükümeti Eleştirilerin Hedefinde: Aileler Sevdiklerinin Ölümünü Netanyahu'ya Sordu

İsrailli Aileler, Sevdiklerinin Ölümünden Hükümeti Sorumlu Tutuyor

Gazze'den, esir tutulan kişilerin cesetlerinin geri getirilmesi sonrasında, ölenlerin yakınları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetini sert bir şekilde eleştirdi. Aileler, sevdiklerinin kurtarılmasında hükümetin yetersiz kaldığını ifade ediyor.

Shahar Mor’un Açıklamaları

Esirlerden birinin yeğeni Shahar Mor, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, "Hükümetin elleri kana bulandı. Amcamı daha erken kurtarabilirlerdi ya da rehine anlaşmasını son dakikada mahvetmemeliydiler." dedi.

Ailelerin Sosyal Medya Açıklamaları

Aileler, sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımda, "Efraham Monder'in eşiyle birlikte canlı olarak ülkesine dönmesi gerekirdi. Ölümü, hayatını kurtarabilecek bir anlaşmanın yapılmasındaki gecikmeyi yansıtıyor," ifadesine yer verdi.

Aileler Hükümete Seslendi

İsrail hükümetine yönelik açıklamalarda, "Kaçırılanların canlı olarak geri getirilmesi ve cenaze törenlerinin düzenlenmesi için derhal müzakere yapılmalı," vurgusu yapıldı.

Mati Dancyg'dan Eleştiriler

Gazze'den getirilen cesetlerden Alexander Dancyg'ın oğlu Mati Dancyg, KAN'a yaptığı açıklamada, Netanyahu hükümetinin esirleri terk etme seçimini yaptığını belirterek, "Babam ve diğer esirler geri getirilebilirdi. Netanyahu tüm esirleri feda etmeye karar verdi," şeklinde konuştu.

Hamas ile Taksim Tartışmaları

Hamas, daha önce bazı esirlerin çatışmalarda öldüğünü duyurmuş, fakat İsrail ordusu aylar sonra bu bilgiyi tasdik ederek özür dilenmişti.

Son Durum

7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği saldırılar sonucunda pek çok insan hayatını kaybetti. O tarihten bu yana yürütülen çatışmalar sonucunda ise ciddi kayıplar yaşandı. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarda büyük zayiat olduğunu belirtirken, bu süreçte arabuluculuk anlaşmalarının bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.