İsrail Hükümeti, Heniyye Suikastı Hakkında Suskun Kalınmasını İstiyor

İsrail Başbakanlığı'ndan Heniyye Suikastı Talimatı

İsrail'in siyasi gündeminde son günlerde öne çıkan bir konu, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın Tahran şehrinde gerçekleştirilen suikastıdır. İsrail Başbakanlık Ofisi, kabine üyelerinden konu hakkında yorum yapmamalarını istemiştir.

Suikast İddiaları ve Sessizlik

Hamas ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamalarda, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in bulunduğu öne sürülmüştür. Ancak, İsrail resmi makamları bu suikastla ilgili hala bir açıklama yapmamıştır.

İsrail basınında yer alan bilgilerin ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, bakanlık düzeyinde yapılan değerlendirmelerden kaçınılması yönünde talimat verdiği belirtilmiştir. Böylece, yaşanan olayın uluslararası arenada yaratabileceği yankıların önüne geçilmek isteniyor.