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İsrail Hükümeti: Hizbullah Litani Nehri'nin Gerisine Çekilmeli

İsrail, Hizbullah'ın sınır ötesine çekilmesini ve kuzey güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Saldırılarda 182 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:39
İsrail Hükümeti: Hizbullah Litani Nehri'nin Gerisine Çekilmeli

İsrail'den Hizbullah'a Çekilme Talebi

İsrail Hükümeti, Hizbullah'ın Lübnan topraklarındaki Litani Nehri'nin gerisine çekilmesini ve ülkenin kuzey sınırlarının güvenliğini sağlamayı istemekte.

Sözcü Mencer'in Açıklamaları

İsrail'in Hükümet Sözcüsü David Mencer, Zoom aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında durumu değerlendirdi. Mencer, "Hizbullah, Litani Nehri'nin gerisine çekilmeli ve İsrail'in kuzey sınırlarının güvence altına alınması gerekmektedir" dedi.

Mencer, daha önceki müzakerelerde barışçıl bir çözüm için çaba gösterdiklerini, ancak bu çabaların on bir buçuk aydır sonuç vermediğini belirtti. Tel Aviv'in kuzey sınırının güvenliğini sağlamak için gerekli diplomatik veya askeri adımları atacağının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı'nın Uyarısı

Yisrael Katz, önceki gün yaptığı açıklamada, "Eğer Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmezse, bunu kendimiz sağlamak zorunda kalacağız" şeklinde sözlerini dile getirdi.

Lübnan'da Can Kaybı ve Saldırılar

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 182 kişinin hayatını kaybettiğini ve 727 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey şehirlerine göç dalgaları sürmekte.

Eğitim Bakanlığı, saldırılar nedeniyle eğitime ara verdiklerini duyururken, İçişleri Bakanlığı ise okulları, İsrail saldırıları sonucunda yerlerinden edilen vatandaşlara açtıklarını bildirdi.

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